Estádio do Atlético Madrid muda de nome

O estádio do Atlético Madrid, clube onde milita o internacional português João Félix, vai ter um novo nome: o recinto, que até aqui se chamava 'Wanda Metropolitano' desde a sua inauguração em 2017, passará a denominar-se 'Cívitas Metropolitano'.A mudança foi consumada esta terça-feira, numa cerimónia que teve lugar num dos auditórios do estádio. O evento contou naturalmente com a presença do presidente, Enrique Cerezo, que confirmou o novo patrocínio do clube rojiblanco para os próximos dez anos. "É um dia especial especial e de muitas emoções. Estamos a apresentar um projeto que acreditamos que vai mudar a nossa história", explicou o líder dos colchoneros.O promotor irá, por outro lado, desenvolver o projeto da Cidade Desportiva, que corresponde a um complexo junto ao estádio, que o Atlético vai construir. Como confirmado por Enrique Cerezo, esta infraestrutura incluirá um mini-estádio para 6 mil espectadores, uma pista de atletismo, um centro de alto rendimento e vários espaços desportivos, incluindo uma praia com ondas artificiais.Em conjunto com a Câmara Municipal de Madrid, representada pelo presidente José Luis Martínez Almeida e pela 'vice' Begoña Villacís, neste evento do clube participaram membros da equipas masculina e feminina como Koke, Llorente, Oblak, Lemar, João Félix, Morata, Carmen Menayo e Maitane, assim como os treinadores Diego Simeone e Óscar Fernández. Da direção estiveram presentes Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo e Lola Romero.