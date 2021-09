Estão desfeitas as dúvidas: At. Madrid anuncia o novo número de Griezmann

As dúvidas estão desfeitas. Antoine Griezmann vai ser o número 8 no seu regresso ao Atlético Madrid, anunciou o clube num vídeo publicado nas suas redes sociais.





A grande dúvida que persistia com o seu regresso aos colchoneros, clube que já tinha representado entre 2014 e 2019, eravisto que, João Félix tinha sido o herdeiro da 7 e, segundo o 'AS', não estaria disposto a abdicar da mesma. Griezmann fica assim com o número que pertencia a Saúl, que saiu rumo ao Chelsea no último dia de mercado.O avançado francês ao longo da sua carreira tinha tido sempre o número 7 nas camisolas, muito por culpa da influência e admiração por David Beckham. Na Real Sociedad, por exemplo, começou com a 27, antes de se 'mudar' para a 7 com a qual explodiu antes de dar o salto para outro patamar. Na seleção a história é a mesma e a 7 pertence-lhe há vários anos, ainda que nos seus primeiros tempos tenha envergado a 11. Agora a história irá escrever-se com o 8 na costas...