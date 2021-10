"Este João sim, é um espectáculo": espanhóis rendidos ao jogo de Félix contra o Barcelona

Depois de alguns jogos em que foi criticado pela imprensa espanhola, João Félix assinou diante do Barcelona uma das melhores exibições com a camisola do At. Madrid e, naturalmente, acabou por merecer desta feita rasgados elogios por parte da exigente comunicação social do país vizinho. Todos alinham no discurso de que o português foi decisivo, com os dois títulos da capital ('Marca' e 'AS') a dizerem mesmo que este é o João Félix que todos esperam ver.





.@LaLiga | Atlético 1 x 0 Barcelona



Que jogada do Atlético! Começa na receção orientada de João Félix e Lemar a fazer o primeiro. °

"'Partidazo' de Joao Félix, um dos melhores que fez desde que assinou pelo At. Madrid. Participou em quase todas as jogadas de ataque da equipa e foi decisivo nos dois golos, ao iniciar em ambos os casos a iniciativa ofensiva. Foi alvo de inúmeras faltas, que foi a única forma que os defesas do Barça encontraram para o parar. Este sim é o João Félix que o Atlético foi buscar a Portugal""A melhor versão do português nesta temporada. Começou rápido, ativo, a pedir bola, a encarar e criar o caso na defesa blaugrana. Avisou com uma cavalgada em que lutou e ganhou em velocidade a Araújo. Com um domínio de ouro desfez-se do central uruguaio e iniciou a jogada do golo de Lemar, ao ceder a bola no momento certo para Suárez. A sua ligação com o francês enlouqueceu o Barcelona, gerando também o golo de Suárez a partir da sua combinação. É o nível que se espera de João, um jogador decisivo nos jogos grandes""Muito ativo, deixou-se cair para as alas para procurar os laterais. Rápido e com vontade. Ao quarto de hora ficou perto do golo com um grande disparo. Inventou o primeiro golo numa triangulação que habilitou Lemar"