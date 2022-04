Ex-Benfica recorda infância difícil: «Saía do treino com fome e sabia que não ia comer»

Reinildo recordou numa entrevista ao jornal 'Marca' as dificuldades por que passou em Moçambique, bem como o período em que jogou no Benfica. O lateral-esquerdo do Atlético Madrid lembrou também os tempos em que trabalhou com Silas, no Belenenses SAD."Estar aqui é um orgulho para os meus pais", explica o jogador dos colchoneros, que perdeu o pai ainda em criança. "É uma coisa que não me ofereceram, trabalhei para conquistar isto e estar aqui. É motivo de orgulho para mim e para a minha família. Toda a gente sabe a minha história, como comecei, como tinha de caminhar durante 50 minutos para poder treinar. Superei tudo e agora estou aqui. Estou orgulhoso por ter ultrapassado as dificuldades."O futebolista moçambicano refere que nunca baixou os braços. "Não era por talento. Toda a minha carreira tive de trabalhar para as minhas conquistas."Em 2015 deixou Moçambique para rumar ao Benfica B, mas na Luz não teve muitas oportunidades. "Estive lesionado durante 5 meses, mas continuei a trabalhar... para estar aqui. A verdade é que não me passava pela cabeça hoje estar num dos melhores clubes do Mundo."Silas contou numa entrevista também ao jornal 'Marca' que no Belenenses SAD Reinildo era "uma besta a defender". "Tenho um carinho muito grande pelo Silas. Foi uma pessoa com quem aprendi muito, acreditava em mim. Trabalhei muito com ele e agradeço-te tudo o que ele fez por mim."