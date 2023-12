Ex-jogador do At. Madrid critica João Félix: «Quando um clube paga 120 milhões por ti, há coisas que não podes dizer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Álvaro Domínguez, antigo internacional espanhol de 34 anos, comentou este sábado as mais recentes declarações de João Félix sobre o Atlético Madrid, clube que lançou este antigo defesa-central formado na cantera colchonera. "Quando pagam por ti esse preço [120 milhões de euros] quando ainda és tão jovem nunca é bom. Ainda para mais no Atlético Madrid tens de ser um soldado de 'Cholo' [Diego Simeone]. Por 120 milhões de euros não estás preparado para isso", começou por dizer, em entrevista à 'Marca', o ex-futebolista, que terminou a carreira aos 27 anos devido às muitas lesões de que foi vítima.

Álvaro Domínguez foi ainda convidado a comentar o caso do português com o de Antoine Griezmann, avançado francês que em 2019 trocou o clube de Madrid pelo Barcelona - emblema que o português defende esta temporada a título de empréstimo - a troco de 120 milhões de euros, tendo embora, uns anos depois, regressado ao Atlético, onde ainda permanece. "A diferença [entre ambos] está na atitude. Em todos os clubes, passas por momentos bons e momentos maus, mas creio que ele [João Félix] não foi bem aconselhado pelas pessoas que estão à sua volta. Quando um clube paga 120 milhões por ti, há certas coisas que não podes dizer. 'Matas' o clube e demonstras ao mundo do futebol a tua atitude", concluiu.