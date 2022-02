Ex-júnior do FC Porto assina a custo zero com o At. Madrid e fica com cláusula de 40 milhões

Here’s Portuguese winger Gabriel Carvalho [18] at Wanda Metropolitano after the agreement reached with Atletico Madrid, joining as free agent from FC Porto. #Atleti



Contract until June 2026, €40m release clause. pic.twitter.com/DTWdMBMsqe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2022

O jovem avançado Gabriel Carvalho, de 18 anos, que esteve vinculado ao FC Porto até ao final do ano passado, assinou pelo Atlético Madrid até 2026, a custo zero. O contrato prevê uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, segundo revelou o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências.O avançado, que fez grande parte da formação no Sporting, já deu conta da transferência nas redes sociais. "Mais um sonho de menino realizado. Estou muito feliz em assinar contrato profissional com o Atlético de Madrid, um passo muito importante na minha vida onde vou fazer de tudo para honrar este grande símbolo que vou usar ao peito", escreveu no Instagram.No final do ano passado, Gabriel tinha deixado uma mensagem nas redes sociais a despedir-se dos dragões: "Decidi terminar o ciclo no FC Porto, cabe-me agradecer as pessoas que me acarinharam e trataram bem desde o início. Foi mais uma etapa onde, apesar das oportunidades serem poucas por fatores que não merecem comentários, houve momentos onde fui feliz com a equipa que me acolheu e tratou sempre bem. Foi mais uma aprendizagem que me fez crescer mentalmente e ver que a vida não é como idealizamos. Mas tornou-me mais forte, com mais conhecimento para o futuro e deu para perceber que às vezes não depende só de nós, infelizmente. A mim cabe-me treinar como sempre faço todos os dias para cada vez ser melhor e abraçar uma nova etapa com toda a dedicação e paixão que sinto pelo o futebol. Futebol é a minha vida, onde prometo dar o meu limite até ao último suspiro. Paixão pelo que faço. Ansioso pelo novo desafio que aí vem."