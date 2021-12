Felipe após nova derrota do At. Madrid: «Não é assim que jogamos. Temos de dar 110%»

Felipe somou este sábado mais um golo com a camisola do Atlético, após um cabeceamento certeiro na sequência da conversão de pontapé de canto. O tento do defesa-central brasileiro que passou pelo FC Porto foi ainda assim insuficiente para o Atlético Madrid evitar novo desaire na Liga espanhola (e já lá vão três consecutivos).Em declarações no final da partida, o internacional pela canarinha apontou o dedo à falta de concentração da equipa nos lances de bola parada, momento do jogo que foi determinante para Ocampos dar este sábado a vitória () ao Sevilha já perto do período de descontos do encontro."Fizemos uma boa partida, mas há detalhes e outras coisas que temos de ter mais atenção. Estamos a deixar passar estes momentos e é por isso que sofremos. Penso que entrámos bem nos primeiros 15/20 minutos e na segunda parte também. Mas não podemos sofrer golos de bola parada. É falta de atenção porque esta não foi a primeira vez, mas temos de trabalhar porque sabemos que não é fácil. Temos de estar mais atentos às bolas paradas porque não é assim que jogamos. Temos de dar 110%", atirou o brasileiro, referindo-se ainda a algumas decisões polémicas durante a partida: "Não sou eu que tenho que apitar, há o árbitro, há o VAR e são eles que têm de ver esse tipo de coisas."