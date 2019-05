Felipe e Herrera às ordens de Simeone desde a primeira hora: os planos da dupla para Madrid

Felipe e Hector Herrera devem arrancar a próxima temporada a partir do dia 4 de julho. O defesa brasileiro, que recentemente foi oficializado como reforço para as próximas três temporadas no Atlético Madrid, não consta da lista de convocados de Tite para os encontros para a Copa América, que arranca no próximo dia 15 de junho, e estará ao dispor de Diego Simeone desde o primeiro dia do arranque da pré-temporada.





Já Hector Herrera deverá seguir o mesmo caminho. Segundo a imprensa espanhola, o médio do FC Porto - que deverá ser oficializado colchonero no próximo dia 5 de junho - está disposto a pedir dispensa da seleção mexicana para os compromissos para a CONCACAF Gold Cup, de modo a integrar o plantel às ordens do técnico argentino a partir do dia 4 de julho.Para Felipe (e Herrera), o facto de poder começar a trabalhar às ordens de Diego Simeone desde o primeiro dia é muito importante face à primazia que o técnico argentino dá ao processo defensivo da equipa, principalmente depois da saída de Diego Godín, uma das peças fundamentais na equipa colchonera.