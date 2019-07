Felipe: «João Félix é um grande jogador»

Felipe, central brasileiro de 30 anos, foi apresentado oficialmente e respondeu a algumas questões dos jornalistas. Sobre João Félix, ex-jogador do Benfica, o jogador que saiu do FC Porto só tem coisas boas a dizer, apesar de terem sido adversários até há bem pouco tempo."O João Félix é um grande jogador, não posso deixar de o elogiar, mesmo tendo sido meu rival. Agora não vai mudar, é por isso que está cá connosco", salientou.O central ainda explicou o que o levou a aceitar este novo desafio, mostrando o seu carinho pelo FC Porto."Quando surgiu o interesse do Atlético, conversei com eles e falaram-me muito bem do clube, inclusive o Iker. Além disso, Madrid é uma cidade maravilhosa", referiu o jogador, por quem os 'colchoneros' pagaram 20 milhões de euros aos dragões.O brasileiro, que assinou contrato por três temporadas, afirmou que não pretende "substituir" o uruguaio Diego Godín, que se mudou para o Inter de Milão ao fim de nove temporadas nos 'rojiblancos', e que pretende "escrever a própria história" no clube.Além de considerar o treinador Diego Simeone "uma pessoa inteligente", Felipe destacou a "solidez defensiva" do 'Atleti' e considerou que a mudança para Madrid é "um passo em frente" na carreira.