Felipe: «João Félix vai duplicar ou triplicar o valor num ano»

João Félix contra Diego Costa: quem venceu o duelo no treino do Atlético Madrid? João Félix contra Diego Costa: quem venceu o duelo no treino do Atlético Madrid?

A carregar o vídeo ...

Foram rivais em Portugal e estão agora a dar os primeiros passos no Atlético Madrid mas Felipe já tem uma certeza sobre João Félix. "Estejam tranquilos, provavelmente daqui a um ano vai duplicar ou triplicar o valor", refere em entrevista à 'Marca'.Felipe recorda as dificuldades que Félix criava aos adversários na última temporada com a camisola do Benfica."É um grande jogador, em Portugal toda a gente o via como muito avançado face à sua idade. É muito inteligente, rápido, executa muito bem os movimentos e agora está na minha equipa, vai poder ajudar-me. Em Portugal era meu adversário e teria que lutar contra ele. Era difícil porque tem muita qualidade, é um menino que ainda tem muito para crescer e vai dar muitas alegrias aos adeptos do Manchester United", acrescenta.Felipe deixou também elogios para Herrera, que conhece bem do FC Porto: "É um grande amigo. Entrega-se ao máximo, gosta de chegar com antecedênci aos treinos, é muito inteligente, lê muito bem o jogo e marca a diferença".