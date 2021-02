«Fica putinho, não!»: a resposta do destinatário do gesto de João Félix

Deu que falar o gesto de João Félix após o golo diante do Villarreal, com grande parte da imprensa espanhola a considerar que o destinatário daquele sinal de revolta seria Diego Simeone. Ora, ao que parece... não foi bem isso.





JOÃO FÉLIX LÁ PARA DENTRO! Que bola do miúdo #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/dRAsiPlTrV — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 28, 2021

Pelo menos é isso que se pode entender pela publicação feita há minutos por Renan Lodi nas redes sociais. O brasileiro partilhou uma foto do gesto do português, com uma legenda que deixa a entender que a situação até terá sido combinada. "Fica putinho, não! Falou e fez, 'tamo' juntos irmão", escreveu o lateral dos colchoneros, que estava no banco de suplentes no momento do golo do ex-Benfica.Terá sido mesmo assim?