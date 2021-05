Filho mais novo de Futre também é campeão no Atlético Madrid... e sem derrotas

As imagens de Paulo Futre a comemorar o título de campeão espanhol do Atlético Madrid, ajoelhado no relvado do estádio do Valladolid perante João Félix e Diego Simeone, tornaram-se virais, mas o ídolo colchonero também tem de prestar homenagem a outro campeão e pode fazê-lo em casa. Treinada pelo filho Fábio, a equipa de Alevín A – categoria para miúdos de 10 e 11 anos – ganhou o título da Primeira Divisão de Madrid e sem derrotas.

A festa aconteceu na última jornada e depois de mais uma vitória expressiva: 7-1 ao Atlético Villalba. Os meninos de Fábio Futre arrasaram nesta liga com 16 vitórias em 17 jogos. Só o Real Madrid (0-0) conseguiu travar estes pequenos campeões rojiblancos. Aliás, as duas equipas terminaram o campeonato empatadas em pontos (49) e o título decidiu-se pela diferença de golos. Liderados pelo técnico de 30 anos, que fez toda a sua formação futebolística no Atlético Madrid, o Alevín A dos rojiblancos terminou com 115 golos marcados – 27 dos quais de Yeremaiah Ramos, máximo artilheiro da prova –e 4 sofridos, enquanto o Real apontou 105 e encaixou dois. Há mais um campeão na família Futre!