Futre e a "p... da pergunta" que lhe faziam em Madrid e que João Félix já não vai ouvir

Paulo Futre, ex-jogador de futebol, é um dos embaixadores do Atlético Madrid e com a chegada de João Félix ao clube não tem poupado nos elogios ao jovem avançado português que custou, recorde-se, 126 milhões de euros aos colchoneros. Ora, Futre revelou mais uma das suas histórias, comparando o início da sua 'era' nos rojiblancos com a do jogador de 19 anos."Cheguei ao Atlético Madrid em julho de 1987, depois de ter vencido a Champions pelo FC Porto e, naquela altura, a minha transferência também foi um recorde do clube. Até novembro faziam-me sempre as p.... das mesmas perguntas: 'Não achas que custaste muito dinheiro? Vales mesmo o dinheiro que pagaram por ti?' Praticamente o mesmo que perguntam a João Félix, diariamente, desde a sua apresentação. Massacraram-me com isso até à 12.ª jornada que foi um Real Madrid-Atlético. Dérbi no Bernabéu, o qual vencemos 0-4, marquei um golo e fiz duas assistências. Nunca mais ouvi aquelas perguntas. A partir daquele momento, o meu preço começou a parecer muito barato. A diferença entre mim e o João Félix é que eu demorei cinco meses e ele apenas duas semanas. Acabaram-se as dúvidas. A única coisa que modificava é o tempo verbal das manchetes dos jornais. Mudar de 'João Félix vai ser um craque mundial' para 'João Félix é um craque mundial'", escreveu o ex-internacional português na sua página de Instagram.