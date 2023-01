Futre e a relação entre Simeone e João Félix: «Agora vê-se que estava enganado...»

Paulo Futre foi, esta terça-feira, um dos convidados do programa 'El Larguero', no qual voltou a abordar a (complicada) relação entre João Félix e Simeone, uma das razões que terá levado à saída do avançado português do Atlético Madrid para o Chelsea por empréstimo."A última vez que falei sobre isto pensei que era só mais uma testemunha. Achei que [Simeone e Félix] tinham uma relação de pai e filho. Mas estava enganado... E agora vê-se. Que haja um período de pausa, de reflexão, para que ele possa voltar. Espero que regresse [ao At. Madrid] e resolva as coisas com Simeone", começou por dizer o antigo internacional português.Atlético Madrid e Real Madrid defrontam-se amanhã para os 'quartos' da Taça de Espanha, pelas 20 horas, num duelo que Futre espera "que não vá a penáltis". "Eu diria que vamos lutar por tudo, é mais uma final. Se vencermos a Taça e ficarmos entre os quatro primeiros [no campeonato] será uma grande temporada. O fator sorte é muito importante e espero que não vá a penáltis. Há 10 deuses e nove são do Real Madrid", atirou, bem-humorado.João Félix, recorde-se, deixou o Atlético Madrid para rumar ao Chelsea por empréstimo neste mercado de janeiro, numa transferência que custou 11 milhões de euros aos cofres dos blues.