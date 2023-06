Futre faz pedido... à arbitragem: «Se este ano assinalarem dois penáltis a nosso favor ficarei feliz»

Refira-se que o Atlético Madrid terminou a temporada 2022/23 no 3.º lugar da LaLiga, atrás de Barcelona e Real Madrid, e foi eliminado nos quartos de final da Taça de Espanha, também pelos merengues. Já na Champions, a equipa terminou o grupo B (do FC Porto) na 4.ª posição.

Paulo Futre foi um dos convidados do mais recente evento organizado pela LaLiga, onde ficou definido o calendário para a nova temporada, e mostrou-se confiante em mais uma época positiva do Atlético Madrid, clube que representou durante largas temporadas. O ex-internacional português aproveitou ainda para deixar um 'recado'... à arbitragem."Este ano apitaram um penálti para nós... Se no próximo assinalarem dois, já ficarei feliz. Acredito que vai ser uma grande temporada e que o Atlético Madrid vai lutar por todos os títulos. Todos temos um sonho. Estamos bem no campeonato, na Taça, e vamos ver se ganhamos a Liga dos Campeões. Sonho com isso", disse Futre.