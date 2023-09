Futre: «Imagina uma final com o Atlético e o João marca um golo. Tenho pesadelos com isso!»

Nome lendário do At. Madrid, Paulo Futre voltou esta segunda-feira a comentar a saída de João Félix para o Barcelona, algo que para si... foi e continua a ser um pesadelo. Em declarações ao programa El Larguero, da Cadena SER, o ex-internacional português"Vou ser sincero. Quando ouvi o João Félix dizer que o sonho dele era jogar no Barcelona, começou um pesadelo que ainda dura agora", assumiu o antigo jogador, que em seguida revelou uma conversa que teve com Jorge Mendes após as declarações bombásticas de Félix a Fabrizio Romano. "Liguei ao Jorge Mendes e disse-lhe que aquilo era uma coisa dele. O 'miúdo' não era capaz de dizer algo assim. Que ele estava a fazer tudo para ele ir para o Barcelona, que o Laporta era amigo dele. Começámos a discutir. Disse-me que não, que não tinha sido ele, que ele tinha falado com o Manchester United, algo que confirmei", revelou, falando ainda do nome de Man. City e Bayern Munique, que também não quiseram o português."Depois veio o tema dos advogados, sobre rescindir. Tive a maior discussão com o Jorge Mendes, o meu grande amigo. E ele sempre me disse que não foi ele, que tinham sido os advogados. E eu acreditei nisso depois. Eu disse-lhe que o rapaz não podia sair à rua, porque os atléticos tinham-lhe cada vez mais ódio. Sou português e custava-me."Futre explicou ainda por que não queria que João Félix fosse para os catalães. "Não queria que fosse para o Barcelona por dois motivos: por jogar em Espanha, por ser um rival, e pelo que se está a passar agora, que estão a massacrar o Cholo cada vez que ele faz as coisas bem. Queria que jogasse em todas as equipas menos no Barcelona".A fechar, um cenário que deixa o antigo craque... com pesadelos. "Imagina que o Barça é campeão da Europa ou da Liga com o João como grande protagonista. É assustador. Quero que o rapaz triunfe, mas isto é uma confusão na minha cabeça! Para muitos colchoneros também. Imagina uma final de Champions entre Barça e Atleti e ele marcar um golo. Tenho pesadelos com isso. Quero o melhor para o miúdo, é português, mas eu sou colchoneros. É de loucos o que estou a viver", admitiu.