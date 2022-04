Futuro de Luis Suárez pode passar pela Turquia

O futuro de Luis Suárez continua a ser algo que está por definir no Atlético Madrid, visto que o avançado, de 35 anos, termina contrato no final da época.Segundo o 'As', o antigo jogador do Barcelona pode rumar à Turquia na próxima época, já que o seu empresário contactou o Besiktas e o Fenerbahçe para conhecer os respetivos projetos e possíveis ofertas económicas dos dois clubes para adquirir os serviços de um jogador que, apesar do seu declínio físico, continua a ser letal dentro da área.Recorde-se que Suárez chegou aos colchoneros no verão de 2021, após a saída algo atribulada do Barcelona, e já apontou 34 golos em 76 jogos pelo emblema de Madrid até agora.