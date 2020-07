Germán Burgos: «Não podemos perder João Félix porque é uma das joias da sua geração»

A época de estreia de João Félix no Atlético Madrid correu abaixo das expectativas com o jogador português a receber críticas de vários quadrantes. Germán Burgos, adjunto de Simeone que deixa a equipa para iniciar uma carreira como treinador principal, saiu em defesa do jovem em entrevista ao El País.





Frisando que qualquer jogador tem de se adaptar à "ideia de jogo" do Atlético Madrid e que é preciso "ir do individual para o coletivo", Burgos explicou:"São escolhas, temos um jogador excecional e temos de lutar para não o perder porque é uma das joias da última geração de jovens talentos. Tentamos recuperá-lo para que esteja bem".Germán Burgos deixou mesmo uma pergunta perante os que acusam Félix de rematar demasiado à baliza: "E se faz golo? Não o podemos limitar, é um avançado."O antigo guarda-redes internacional argentino, agora com 51 anos, chegou ao Atlético Madrid em 2011/12 e foi sempre o 'número dois' de Diego Simeone. Burgos já tinha sido adjunto do ex-médio no Catania, de Itália, e no Racing, da Argentina.Com Simeone, Burgos ajudou os 'colchoneros' a conquistarem duas Liga Europa, duas Supertaças europeias, um campeonato espanhol e uma Taça do Rei. Durante este período, o Atlético Madrid disputou por duas vezes a final da Liga dos Campeões.Esta temporada, e antes da suspensão das competições por causa da pandemia da covid-19, o emblema espanhol assegurou um lugar nos quartos de final da 'Champions', depois de eliminar o Liverpool, atual detentor do troféu.Como guarda-redes, Burgos também representou o Atlético Madrid, entre 2001 e 2004, depois de passar por Maiorca e River Plate, e esteve com a Argentina em dois Mundiais (França1998 e Coreia do Sul/Japão2002), embora não tenha realizado qualquer jogo.