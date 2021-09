Griezmann e o regresso ao Atlético Madrid: «Desejoso por voltar a casa»

Depois de dois anos no Barcelona, Antoine Griezmann está de regresso ao Atlético Madrid. O internacional francês proporcionou uma das 'bombas' do último dia de mercado de transferências - que encerrou no passado dia 31 de agosto à meia-noite - e esta quinta-feira falou publicamente pela primeira vez sobre o regresso aos colchoneros.





Deseando volver a casa ?? — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 2, 2021

"Desejoso por voltar a casa", escreveu o extremo gaulês, em resposta a uma publicação do Atlético Madrid sobre a venda das camisolas do novo camisola '8' dos rojiblancos.