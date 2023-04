Griezmann: «Félix foi campeão na LaLiga no primeiro ano e eu estou cá há 9 e ainda não ganhei»

João Félix despediu-se – sem certezas se para sempre ou por enquanto – do Atlético Madrid em janeiro para rumar ao Chelsea. Desde a partida do português, os colchoneros ainda não perderam na La Liga e muitos são aqueles que procuram justificar o bom momento do clube com esta mudança. Griezmann, que partilhou balneário com Félix no último ano e meio, nega qualquer relação."Não é o João [Félix]. É a equipa, o grupo. Depois do Mundial fizemos uma mudança a nível mental, aquela pausa foi muito boa para nós e voltámos com muita energia e vontade de trabalhar. O João trouxe muitas coisas boas ao Atlético Madrid. Foi campeão da La Liga no primeiro ano e eu, em nove anos, e ainda não ganhei uma liga", destaca Griezmann numa entrevista à 'Movistar LaLiga'.Já este domingo joga-se o Barcelona-At. Madrid (15H15) para a 30.ª jornada da La Liga e o avançado, que passou pelos dois clubes, relembra o período no emblema culé: "O primeiro ano foi complicado porque era uma nova posição, um novo jogo diferente daquele a que tive de me habituar, mas no segundo ano senti-me eu próprio. Notava-se que me sentia bem, que estava a divertir em campo".