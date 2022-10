Griezmann: «Peço perdão, sei que as pessoas querem ouvir isto da minha boca»

Antoine Griezmann pediu desculpa aos adeptos do Atlético Madrid por ter saído para o Barcelona. Depois de uma incursão na Catalunha, que não correu bem, o avançado francês regressou aos colchoneros emprestado e o clube de Madrid acabou por comprar recentemente o seu passe, por 20 milhões de euros, mais 4 em variáveis."Tenho muito orgulho por ter assinado e por ser completamente do Atlético. Quero pedir perdão, sei que as pessoas querem ouvir isto da minha boca: peço perdão pelo mal que possa ter causado, mas o maior perdão que quero pedir é em campo, dando tudo à equipa e com noites como esta", explicou o jogador, depois de ter marcado o golo da vitória no jogo de ontem, diante do Athletico Bilbao.Griezmann admite estar mais tranquilo, agora que assinou um novo contrato com o Atlético Madrid. "Entre essa coisa de entrar de início ou não, havia frustração. Quero ajudar a equipa, tento dar o máximo, quer jogue a titular ou seja suplente. Amanhã [hoje] estarei feliz porque o meu filho vai perguntar se marquei e poderei dizer-lhe que sim..."