Griezmann 'reage' à contratação de João Félix e ao regresso do At. Madrid ao trabalho

Griezmann continua a dar que falar depois do duríssimo comunicado de sexta-feira do Atlético Madrid a condenar o comportamento do Barcelona e a exigir que o jogador se apresente ao trabalho. Este sábado a imprensa espanhola faz um escrutínio à atividade do jogador nas redes sociais com o 'As' a anunciar que colocou um 'like' no anúncio da contratação de João Félix e na publicação que dava conta do regresso da equipa colchonera ao trabalho. Não se sabe foi em que altura isso ocorreu, se antes ou depois de estar a polémica.





O Atlético Madrid reagiu sexta-feira com grande insatisfação às declarações do presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que admitiu que os culé se encontram a negociar a contratação de Griezmann. Já havia sido comunicado que o avançado francês não iria permanecer nos colchoneros, mas a formação de Madrid informou que os blaugrana solicitaram o adiamento do pagamento da cláusula de rescisão (120 M€), o que foi recusado. "Essa proposta foi rejeitada e, como consequência, o At. Madrid requereu ao jogador que se apresente nas instalações do clube para cumprir as obrigações contratuais", explicou o Atlético, especificando o caso. "Expressamos repulsa por o Barça ter incitado o jogador a romper o vínculo laboral a meio da temporada. As conversações eram feitas desde fevereiro. Violaram as normas", vincou.