Griezmann sobre João Félix: «Talvez se tenha fartado, não se via aqui...»

Antoine Griezmann falou esta quinta-feira da passagem de João Félix pelo At. Madrid e das dificuldades que teve em afirmar-se no clube, considerando que faltou ao português uma maior consistência no trabalho."Quando chegas aqui sabes mais ou menos como é o treinador, a equipa. Ou te adaptas e trabalhas para isso ou não te saem as coisas. O João havia momentos em que fazia as coisas bem, que treinava muito bem, mas há que ser constante. E depois talvez se tenha fartado, não se via aqui e o clube fez um esforço para encontrar um saída", disse o francês, à Movistar.