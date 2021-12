Griezmann vê Félix "feliz" no At. Madrid: «Celebrou connosco no Porto...»

O futuro de João Félix voltou a estar na ordem do dia em Espanha, com rumores de que a saída do At. Madrid poderia estar na agenda, mas para Antoine Griezmann esse cenário não se coloca. Esta sexta-feira, em entrevista prévia ao dérbi com o Real, o francês falou do seu colega de equipa e assegurou que, pelo que vê, o ex-Benfica está feliz no clube."Creio que sim, que é feliz. Tem o seu sorriso, vimo-lo no jogo com o FC Porto, celebrou connosco. Claro que é difícil estar no banco, já me tocou a mim no Barça. Mas tens de ajudar a equipa da melhor maneira possível e creio que ele sempre o fez", comentou, em declarações à Movistar.