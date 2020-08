Guarda-redes Ivo Grbic é reforço do Atlético Madrid

O Atlético Madrid anunciou, esta quinta-feira, a contratação do guarda-redes croata Ivo Grbic para as próximas 4 temporadas. O guardião de 24 anos chega aos colchoneros proveniente do Lokomotiva Zagreb e vai cumprir a primeira aventura fora do seu país de origem,





[ ] Acuerdo con el @NKLokomotiva para el traspaso de Ivo Grbic.



El guardameta croata firma con nuestro club para las siguientes 4?? temporadas.



?? https://t.co/uTq0GCISUH



¡#BienvenidoGrbic a la familia rojiblanca!



? #AúpaAtleti pic.twitter.com/akiAb45Jxl — Atlético de Madrid (@Atleti) August 20, 2020

Além do emblema da capital croata, onde esteve nas últimas duas épocas, Grbic esteve 6 temporadas no Hajduk Split.