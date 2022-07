Guarda-redes do At. Madrid B estreia-se pela equipa principal como... avançado

Antonio Gomis, um jovem guarda-redes de apenas 19 anos do Atlético Madrid B, cumpriu esta quarta-feira, no particular frente ao Numancia, os primeiros minutos pela equipa principal dos colchoneros. Até aqui, tudo normal. Mas na realidade há muito mais para contar para além das três primeiras linhas deste artigo.

Tudo aconteceu ao minuto 76 do encontro, quando o defesa-central Mario Hermoso comunicou para o banco de suplentes que estava com dores no tornozelo esquerdo. Durante alguns minutos, o Atlético Madrid esteve em campo com apenas 10 jogadores de campo enquanto o central era avaliado pela equipa médica. Após a avaliação ao jogador, Diego Simeone preferiu não arriscar uma lesão mais grave em Hermoso e, devido à ausência de jogadores, decidiu chamar o jovem guarda-redes Antonio Gomis.

O jovem guardião teve que equipar-se com um equipamento de jogador de campo, ao contrário do seu traje normal de guarda-redes. Primeiro, vestiu o '29' de Nahuel Molina, mas posteriormente trocou para a camisola do brasileiro Felipe, ex-FC Porto, que não foi convocado para o encontro por conta de uma tendinite. Contudo, não foi como central que Antonio Gomis cumpriu os primeiros minutos com a camisola principal do Atlético mas sim... como ponta de lança. O jovem guardião partilhou a frente de ataque com Matheus Cunha e, segundo a imprensa espanhola, "deixou pormenores de qualidade", atravendo-se ainda a rematar desde o meio-campo.

Com nomes como Griezmann, Correa, João Félix, Carrasco, Matheus Cunha e Lemar no ataque, o Atlético Madrid não poderá queixar-se de qualidade no setor mais avançado, mas caso Simeone precise de um reforço... Antonio Gomis poderá ser um nome em hipótese.



Entretanto, Antonio Gomis já reagiu nas redes sociais à estreia pela equipa principal do Atlético Madrid. "Estreia peculiar esta tarde no jogo contra o Numancia, em El Burgo de Osma. Mas estou muito feliz por desfrutar dos meus primeiros minutos na equipa principal rojiblanca. Posição atípica mas sempre aprendendo e dando o meu máximo. Obrigado a todos pelo apoio, continuamos a somar experiências novas. Aúpa Atléti", escreveu.