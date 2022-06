Héctor Herrera despede-se do Atlético Madrid: «Vou continuar a ser colchonero para toda a vida»

Colchonero hoy y siempre ?? GRACIAS por todo @Atleti Nos volveremos a ver #AúpaAtleti pic.twitter.com/pbMjfplBYr — Héctor Herrera (@HHerreramex) June 9, 2022

Héctor Herrera despediu-se esta quinta-feira do Atlético Madrid, clube com o qual está em final de contrato e que vai deixar para rumar aos norte-americanos do Houston Dynamo. Numa mensagem sentida nas redes sociais, o internacional mexicano, de 32 anos, agradeceu pelos "três incríveis anos" no clube e reiterou que vai continuar a torcer pelo emblema da capital espanhola."Quero agradecer ao Atlético Madrid por estes 3 anos incríveis que passamos juntos. Foi um prazer pertencer a esta grande instituição e competir ao mais alto nível na Liga espanhola e na Liga dos Campeões. Obrigado a cada um dos adeptos do Atleti por me receber a mim é à minha família nesta grande cidade. Seguramente vamos sempre levar Espanha num lugar muito especial dos nossos corações. Obrigado à direção, equipa técnica, jogadores e toda esta gente que trabalha dia a dia no clube por me terem aberto as portas e ajudar-me a fazer parte da grande história que o Atlético Madrid tem. Vou contente por ter conseguido o 11.º campeonato com este grande clube e espero que nos próximos anos o Atleti continue a ser tão grande, ou mais, do que é agora. E que continuem a conquistar campeonatos. Vou continuar a ser um colchonero para toda a vida e estou certo de que em algum momento nos voltaremos a encontrar. Vou continuar a apoiar sempre a equipa, ainda que agora seja à distância. Atleti Sempre!", pode ler-se.