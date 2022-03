Héctor Herrera oficializado nos Houston Dynamo

Os rumores dos últimos dias foram agora confirmados, Héctor Herrera vai mesmo jogar na MLS na próxima época. O internacional mexicano do Atlético Madrid foi esta quarta-feira confirmado nos Houston Dynamo.O clube norte-americano explica, porém, que o médio só se juntará à equipa na próxima época, pois vai cumprir o contrato com os colchoneros, que termina em junho deste ano.Nos Estados Unidos o antigo jogador do FC Porto, que já assinou um pré-acordo, terá à sua espera um contrato válido até 2024, com mais uma época de opção.