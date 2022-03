Héctor Herrera vai deixar o At. Madrid para rumar à Major League Soccer

EXCLUSIVA



Hay acuerdo con @HoustonDynamo y Héctor Herrera será nuevo refuerzo del club hasta finales del 2025, me confirman fuentes cercanas a la negociación



El club lo hará oficial en las próximas 24-48 horas y se incorporará una vez que termine temporada con @Atleti pic.twitter.com/YSMydgLeiE — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 1, 2022

O médio mexicano Héctor Herrera estará de saída do futebol europeu para rumar à Major League Soccer. Quem o diz é o jornalista Luis Omar Tapia, da TUDN, que nas redes sociais deu conta do acordo fechado para que o jogador de 31 anos deixe o Atlético Madrid no final da época, altura em que termina o seu contrato com os colchoneros, para reforçar o Houston Dynamo na condição de 'designated player'.Ao que tudo indica, o ex-FC Porto, que também tinha deixado os dragões a custo zero em 2019, irá assinar vínculo com a formação norte-americana até 2025 e o anúncio será feito nas próximas 24 a 48 horas.