Herrera mostra festa no balneário após vitória frente ao FC Porto: «Obrigado dragões»

Herrera regressou ontem ao Estádio do Dragão e, embora não tenha alinhado na vitória do At. Madrid frente ao FC Porto (1-3) , o mexicano juntou-se, claro está, à festa dos colchoneros no balneário. O mexicano, que representou o FC Porto durante seis épocas, partilhou depois uma fotografia do momento nas redes sociais, deixando uma mensagem de agradecimento."Acreditámos sempre em nós e estamos nos oitavos da Liga dos Campeões. Obrigado dragões pelo carinho", escreveu.