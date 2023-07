Hugo Félix e o futuro de João Félix: «Ele sabe a minha opinião...»

A cumprir um período de férias antes de se juntar aos trabalhos da equipa B do Benfica, Hugo Félix marcou este sábado presença na transmissão em direto da equipa Jijantes FC (da Kings League) e acabou por não conseguir fugir à questão sobre o futuro do seu irmão. E aí, ainda que de forma muito curta, deixou a sua consideração."Ele sabe a minha opinião, agora é a sua decisão, dos empresários, têm de reunir e dizer a proposta final", disse o jovem jogador do Benfica, que recentemente brilhou no Europeu de Sub-19 com a seleção portuguesa.