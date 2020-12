Investigação conclui que Luis Suárez fez batota no exame para obter passaporte italiano

A investigação iniciada no passado mês de setembro concluiu que Luis Suárez fez mesmo batota no exame onde se habilitava a obter o passaporte italiano. O avançado uruguaio do Atlético Madrid conhecia de antemão as perguntas.





O jogador, que fez o teste na Universidade de Perugia, era então pretendido pela Juventus, que no seu plantel já não tinha espaço para mais futebolistas extra-comunitários. Acabou depois por assinar pelo Atlético Madrid.A procuradoria de Perugia confirmou a suspensão por 8 meses do reitor da universidade, de um diretor e de dois professores, todos acusados dos delitos de "divulgação de segredo oficial, com o propósito de alcançarem lucro indevido, e múltiplas falsificações de documentos públicos"."O conteúdo do teste foi comunicado antecipadamente ao jogador de modo a que ele tivesse aproveitamento e preenchesse os requisitos pedidos pela Juventus", adianta ainda a procuradoria em comunicado.As autoridades estão a investigar a possibilidade de outras pessoas, nomeadamente ligadas à Juventus, poderem também vir a ser acusadas no âmbito deste processo.