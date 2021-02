Jackson Martínez diz que teve lesão mal diagnosticada no At. Madrid: «Não era uma entorse»

Jackson Martínez deixou o FC Porto em 2015, chegou ao Atlético rotulado de estrela e a troco de 35 milhões de euros. Mas não mostrou em Madrid aquilo que fora na Invicta e acabou por rumar à China, ao Guangzhou Evergrande. Aí sofreu com as lesões, esteve 18 meses sem jogar e acabou por ser 'resgatado' pelo Portimonense, em 2018. No verão do ano passado, aos 34 anos, o avançado colombiano pendurou de vez as botas. Agora, conta que teve uma lesão no Atlético Madrid que foi mal diagnosticada.





"Fala-se pouco onde aconteceu a minha lesão, foi contra o Chile, em 2015. Depois, cheguei ao Atlético Madrid e trataram-me a uma entorse e eu sabia que não era isso. Já tinha tido entorses umas cinco vezes e sabia que esta lesão era diferente, pela dor, pela forma, eu sabia que não era isso. Mas não sabia a gravidade do que tinha", contou o colombiano no programa 'Primer Toque', da 'Win Sports'."Como jogador jogas com pequenas lesões, recuperas e continuas porque confias quando os médicos te dizem que não tens nada de grave. Quando fui para a China, num jogo recebi uma entrada muito forte e tudo piorou, quase me partiam a tíbia. Depois de alguns jogos chegou um momento em que não conseguia colocar o pé no chão", prosseguiu.O que se seguiu foi um calvário. "Depois de 2015 foi uma luta, muitas pessoas diziam-me para não desistir, só que eu não conseguia, foram cinco anos de luta. Continua a ser difícil porque nunca esperamos retirar-nos por causa de uma lesão e assim é mais duro. Vejo pouco futebol porque tudo regressa, a emoção de se fazer parte de algo que se ama... O futebol é uma paixão e só quem lá está compreende o que estou a dizer."