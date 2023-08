João Félix aguarda por decisões

João Félix seguiu com o plantel do Atlético Madrid para São Francisco, a terceira paragem da digressão de pré-temporada da equipa que já passou pela Coreia e pelo México. Ainda sem qualquer minuto nos três particulares já realizados, o internacional português não entra nos planos de Diego Simeone e é um dos jogadores que os colchoneros querem colocar.

"Penso que temos um bom plantel. A nossa ideia é contratar mais um médio para reforçar essa posição do terreno, além de acertarmos as saídas de, pelo menos, dois jogadores. Isso vai permitir-nos contratar o tal médio e equilibrar os nossos custos para cumprir os requisitos do controlo económico da Liga", explicou Miguel Ángel Gil, CEO do Atlético Madrid, sem nunca referir o nome de Félix.