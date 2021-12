João Félix ainda tem fé no título: «No ano passado estávamos dez pontos à frente e depois...»

A derrota frente ao Sevilha (1-2) deixa o Atlético Madrid a 13 pontos do líder Real Madrid e este domingo até pode ficar a 16, caso os merengues vençam, mas isso não faz com que João Félix deixe de acreditar na revalidação do título."É uma situação complicada. São muitos pontos, mas no ano passado estávamos dez à frente e depois foi tudo decidido por um ponto. Temos sempre de lutar até ao fim", disse o avançado português no final da partida.