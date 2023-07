João Félix apenas treinou 15 minutos e é dúvida no At. Madrid

João Félix viajou com o plantel do At. Madrid para a Coreia do Sul, até iniciou o treino desta quarta-feira no World Cup Stadium, em Seul, mas a sua participação nesse apronto apenas durou 15 minutos. O português, que tem vida por definir nos colchoneros, viria a sair do terreno de jogo e ficar o resto da sessão no banco "por precaução". Uma situação que, segundo a imprensa espanhola, deixa em dúvida a utilização no jogo que o At. Madrid vai disputar esta quinta-feira, diante de uma equipa de estrelas da liga local (a K-League).





Este episódio surgiu poucos minutos depois da bombástica conferência de imprensa de Diego Simeone , na qual o técnico argentino não teve qualquer problema em usar palavras bem duras a propósito da postura do português neste defeso.