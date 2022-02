João Félix após empate com Man. United: «Sensação muito agridoce»

João Félix falou em "sensação agridoce" após o empate do Atlético Madrid na receção ao Manchester United (1-1), em jogo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Champions, no qual o internacional português faturou."Sensação muito agridoce. Fizemos um bom jogo, apesar de não termos tido muita bola. Tivemos sempre o jogo controlado. O Man. United quase não teve oportunidades para marcar. Na primeira que tiveram. O futebol é assim", começou por dizer o extremo português."A nossa estratégia é essa há muito tempo. Tentamos que não nos marquem golo e fazê-lo nós numa jogada. Temos de continuar assim e confiar. Vamos melhorar", acrescentou, para depois comentar o golo que marcou."É o meu segundo golo de cabeça aqui. Na semana passada tive a treinar com cruzamento do Vrsaljko e do Renan Lodi. Vamos continuar a trabalhar para ter um bom final de temporada. Fisicamente estou muito bem e confiante. Todos estamos muito cientes do nosso valor. O nosso objetivo é fazer uma boa Champions e classificarmo-nos. Na Liga podemos lutar pelo título, mas já é difícil. Ainda assim, queremos manter-nos em posição de Champions. É esse o objetivo", concluiu.