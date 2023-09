João Félix ausente do treino do Atlético Madrid para resolver futuro

João Félix falhou, esta sexta-feira, o treino matinal do Atlético Madrid para resolver o seu futuro, numa altura em que os principais campeonatos da Europa se encontram no último dia do mercado de transferências. A informação é avançada pelo jornal 'Marca'.Ao que tudo indica, o futuro do internacional português deverá mesmo passar pelo Barcelona, uma vez que já há um princípio de acordo entre o jogador e os catalães . Apesar deste cenário, Félix continua a ser um sonho remoto do Benfica para este mercado.