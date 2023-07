João Félix no banco e com cara de poucos amigos na derrota do Atlético Madrid

O Atlético Madrid realizou o primeiro jogo particular na Coreia do Sul e perdeu 3-2 contra uma equipa com vários jogadores da K-League, o campeonato daquele país. Confirmou-se a ausência de João Félix devido a queixas físicas, ele que havia saído mais cedo do treino da véspera.Nesse treino, João Félix participou em apenas 15 minutos e ficou o resto da sessão no banco. O mesmo que se verificou no jogo desta quinta-feira.