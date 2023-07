João Félix: «Barcelona sempre foi a minha primeira opção. Gostava que fosse o meu próximo clube»

João Félix admitiu que deseja rumar ao Barcelona muito em breve. Em declarações ao jornalista Fabrizio Romano, o internacional português disse mesmo que coloca o clube catalão em primeiro nas suas opções."Adoraria jogar no Barcelona. Sempre foi a minha primeira escolha e adorava que fosse o meu próximo clube. Sempre foi esse o meu sonho desde pequeno. Se tal se concretizar, seria um sonho realizado", afirmou o avançado do Atlético Madrid, com quem tem contrato até junho de 2027. Contudo, o jogador não entra nas primeiras contas de Diego Simeone, ainda que esteja incluído na pré-época dos colchoneros.Apesar do desejo de Félix, um eventual negócio seria sempre de difícil concretização. Não só porque o Atlético tem como prioridade reaver boa parte dos 126 milhões de euros investidos no atacante, como também o Barça atravessa uma grave crise financeira. Segundo revelou em Espanha o programa 'El partidazo de Cope', o emblema blaugrana tem nesta altura uma capacidade muito limitada para inscrever jogadores na LaLiga, mercê de uma dívida de 60 milhões de euros, consequência das alavancagens financeiras utilizadas na época passada. Isso impede o clube culé de inscrever Ilkay Gündogan e Íñigo Martínez, já garantidos e apresentados este verão, ou até jogadores que renovaram, como Ronald Araújo, Marcos Alonso e Sergi Roberto.