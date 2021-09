João Félix castigado com dois jogos

A imprensa espanhola avança esta terça-feira que João Félix será castigado com dois jogos de suspensão, depois da expulsão diante do Athletic Bilbao. A sanção não é ainda oficial.





João Félix chama "louco" ao árbitro e acaba expulso: veja as imagens



O avançado português do Atlético Madrid terá de cumprir um jogo pelo duplo amarelo - que deu o vermelho - e outro por ter pontapeado a bola e discutido com o árbitro Gil Manzano, que descreveu o incidente no seu relatório.