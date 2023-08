João Félix colocado a treinar à parte

João Félix voltou a ser colocado a treinar à margem do plantel principal do Atlético Madrid, que prepara a estreia na liga espanhola, amanhã, com o Granada. Sem espaço no Chelsea, onde esteve cedido desde janeiro, o avançado apontou ao Barcelona e esteve perto de ser cedido ao Al Hilal de Jorge Jesus. Ambas as hipóteses se goraram, tal como o Aston Villa, que não está na Champions. O Benfica sim, está, e continua na expectativa.