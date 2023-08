João Félix colocado a treinar com os miúdos da 'cantera' do Atlético Madrid

A situação de João Félix no Atlético Madrid continua tensa e a imprensa espanhola dá conta neste sábado de mais um episódio algo insólito que atesta a péssima relação do português com Diego Simeone. O avançado foi o único jogador do plantel principal a ser utilizado na equipa de suplentes, formada por jovens da 'cantera' que foram chamados ao treino para que os titulares pudessem afinar as movimentações ofensivas.Assim, de um lado estavam Azpilicueta, Savic, Witsel, Hermoso, Carrasco, Barrios, De Paul, Griezmann, Correa e Memphis. Em princípio serão estes os 10 jogadores de campo titulares no encontro da 3ª jornada da Liga espanhola, na segunda-feira à noite (20h30), no terreno do Rayo Vallecano. As dúvidas prendem-se com as possíveis apostas em Lemar ou Nahuel Molina.Segundo os jornais espanhóis, João Félix pode ser convocado já que está recuperado das queixas musculares que têm sido apontadas com a justificação para não treinar a 100% com os companheiros. Apesar de não contar para Simeone, o avançado tem que defender a camisola dos colchoneros enquanto não encontra uma saída. Um cenário que só deverá ficar definido mesmo em cima do fecho do mercado, falando-se de três caminhos possíveis: Barcelona, Arábia ou Benfica.