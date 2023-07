João Félix com "pequena dor"

Enquanto espera por definir o futuro, João Félix, alvo do Benfica, continua entregue ao departamento médico do At. Madrid e corre o risco de falhar o particular de amanhã com o Man. City. Diego Simeone não entrou em grandes palavras quando foi questionado sobre o português. "A equipa médica informará com mais precisão", disse o técnico dos colchoneros, sem entrar em novelas sobre o futuro do jogador. "O plantel fica confirmado quando a janela de transferências fechar", afirmou.

O central Savic também confirmou a "pequena dor" de Félix e elogiou-o. "O balneário está bom. Estamos felizes porque eles [Félix e Morata] estão aqui. Esperamos que ele recupere rapidamente", frisou.

Já o Benfica, de resto, mantêm-se esperançoso em conseguir contratar por empréstimo o jogador formado no Seixal.