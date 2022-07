João Félix continua a fazer trabalho de ginásio

João Félix continua de fora dos trabalhos de pré-temporada do Atlético Madrid, clube que esta segunda-feira deu início à segunda semana de estágio em Los Angeles de San Rafael, em Segóvia. O avançado internacional português cumpriu hoje trabalho de ginásio, ao contrário de todos os seus companheiros de equipa que realizaram exercícios no relvado sob as ordens de Diego Simeone, somando mais um dia à sua recuperação da lesão sofrida no treino de domingo.

Em Espanha dizem que o português já parte com "uma semana de desvantagem" em comparação com os seus colegas, principalmente os que concorrem por um lugar no onze de 'El Cholo'.