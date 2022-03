«Estamos quase a jogar juntos!»: A mensagem de parabéns de João Félix para o irmão que gerou logo resposta

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Fe´lix (@joaofelix79)

Hugo Félix celebrou esta quinta-feira 18 anos, e João Félix aproveitou para dar os parabéns ao irmão nas redes sociais, onde deixou uma mensagem bem humorada que gerou muitos comentários, nomeadamente de Margarida Corceiro, e teve logo resposta."Parabéns mano! Longe em distância mas sempre perto do coração. Estamos quase a jogar juntos! Amo-te", escreveu o avançado do Atlético Madrid, que não tardou em esperar pela resposta do médio do Benfica."Gostei de todas as frases mas especialmente da terceira. Amo-te muito", escreveu Hugo.