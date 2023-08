João Félix de regresso aos convocados do At. Madrid

La de nuestro Atleti pic.twitter.com/iAgcVbzbBV — Atlético de Madrid (@Atleti) August 28, 2023

Numa altura na qual o seu nome é dos mais falados no seio dos adeptos do At. Madrid - e não pelas melhores razões... - João Félix foi convocado por Diego Simeone para o jogo desta noite dos colchoneros diante do Rayo Vallecano, válido para a terceira jornada da Liga espanhola. Depois de ter ficado no banco (aqueceu mas não entrou) na primeira ronda e ter falhado a segunda por problemas físicos, o português, que está na mira do Barcelona, poderá estrear-se na nova temporada pelos colchoneros, ainda que esse seja um cenário pouco provável de acordo com aquilo que escreve a imprensa espanhola.Além de Félix, Ángel Correa é novidade na lista, regressando após lesão, ao contrário de Koke, Giménez, Reinildo e Lemar, baixas por problemas musculares.