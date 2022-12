João Félix de regresso aos convocados do Atlético Madrid

João Félix surge esta quinta-feira na lista de convocados do Atlético Madrid para o duelo desta noite (a partir das 20 horas) contra o Elche, a contar para a 15.ª jornada do campeonato espanhol. O internacional português tinha falhado o regresso dos colchoneros à competição (duelo contra o Arenteiro para a Taça do Rei de Espanha), após o final do Campeonato do Mundo do Qatar, devido a uma faringoamigdalite, que já está ultrapassada.