João Félix deixa At. Madrid numa encruzilhada: que fazer se o Chelsea não comprar o passe?

A Cadena SER revela em Espanha que o Atlético Madrid está preocupado com o futuro de João Félix. O português foi emprestado ao Chelsea por 11 milhões de euros até ao final da época e os merengues esperavam vender o passe aos blues por uma verba a rondar os 100 milhões. Mas em Espanha começa a reinar o ceticismo, em virtude do rendimento do jogador.Félix não está propriamente a brilhar por estes dias e o Chelsea também não. O clube atravessa uma crise de resultados, já foi eliminado da Champions e no campeonato ocupa um modesto 11.º lugar. A par de tudo isto, os blues têm um vastíssimo plantel, com mais de 30 jogadores, que certamente quererão reduzir.O 'As' explica o Atlético Madrid já aceita receber 70 ou 80 milhões de euros pelo passe do avançado português. Félix renovou até 2027 antes de ser emprestado ao Chelsea e Simeone, que tem um vínculo válido até 2024, não o quer de volta.A Cadena SER avança que a solução pode partir da Premier League, do Newcastle. Os 'magpies' não têm problemas de dinheiro, estão na luta pela presença na Liga dos Campeões e já se interessaram por Félix, antes do empréstimo ao Chelsea.