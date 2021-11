João Félix deve falhar dois jogos devido a lesão

João Félix vai falhar o jogo com o Osasuna (amanhã a contar para a Liga) e, muito provavelmente, o embate com o Milan (quarta-feira para a Champions) devido a uma lesão num dos gémeos. Contraído no treino de quarta-feira do Atlético Madrid, o problema foi diagnosticado na clínica Universidad de Navarra, tendo João Félix iniciado ontem a fisioterapia e o treino individualizado no ginásio. A situação é particularmente grave relativamente ao duelo com o Milan, uma vez que Diego Simeone também não pode contar com o contributo de Antoine Griezmann, que cumpre dois jogos de castigo na Liga dos Campeões.

Dani Alves ganha 155 mil/ano

O defesa brasileiro acaba de regressar ao Barcelona tendo celebrado um contrato válido por uma temporada (outra de opção). Consciente da grave crise financeira que o clube atravessa, Daniel Alves aceitou cobrar o salário mínimo legalmente previsto para um jogador do escalão principal. O lateral irá assim auferir 155 mil euros por ano! Por amor ao clube, o brasileiro terá o ordenado mais baixo de todo o plantel blaugrana.